Dishonored-regissør har tidligere pitchet Thief 4 og mer

Harvey Smith er kjent som en av frontfigurene på Arkane, og har blant annet gitt oss Dishonored og Prey. Men gjennom årene har han også pitchet en rekke ideer som aldri ble realisert.

I et intervju med NME forteller han at han blant annet har pitchet et nytt Thief-spill, et spill basert på Blade Runner og en Immersive Sim inspirert av filmen Heat.

Disse har han presentert til utgivere i løpet av sin lange karriere, og nå blir hans neste spill det samarbeidsfokuserte Redfall.

Hva ønsker du å se fra Smith etter det?