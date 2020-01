Disintegration byr eksplosiv action i beta-trailer

I forrige uke kunne Halo-skaperen Marcus Lehto og resten av gjengen i V1 Interactive avsløre at alle vil få muligheten til å prøve ut Disintegration neste uke siden spillet vil ha to beta-tester. Nå kan du se noe av det som venter.

Studioet har gitt oss en ny trailer som viser at Disintegration ikke er hvilket som helst strategi-spill, for her venter det en overflod av både kuler og eksplosjoner mens du herjer på slagmarkene både med din egen krigsmaskin og medsoldater.

Om dette ser fristende ut kan du merke deg at den lukkede beta-testen vil være den 28. og 29. januar, mens den som er åpen for alle vil være den 31. januar og 1. februar. Du kan melde din interesse for førstnevnte her.