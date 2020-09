Disintegration sin multiplayer fjernes etter bare seks måneder

Du ser på Annonser

Halo-skaperen Marcus Lehto og resten av gjengen i V1 Interactive ante nok at Disintegration ville få en utfordrende start da det etter hvert viste seg at det ville lanseres rundt samme tid som The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima og et par andre spennende spill i sommer. Å bare få helt greie anmeldelser hjalp ikke stort på saken, men dagens annonsering kommer uansett litt overraskende på.

Studioet har nemlig bestemt seg for å fjerne multiplayerdelen av Disintegration siden det er såpass få spillere at det ikke er verd å holde serverne i live. Dette vil skje gradvis, og starter allerede i dag ved å fjerne butikken. Til slutt vil hele multiplayerdelen fjernes den 17. november. Selve historiedelen vil selvfølgelig kunne spilles, men om du har lyst til å spille med andre bør du altså begynne å gjøre det snart.