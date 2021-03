Disney Art Academy fjernes fra Nintendo eShop om noen dager

Den 31. mars har Nintendo valgt å gjøre en rekke titler utilgjengelig for fansen, deriblant Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 og Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light. Men det er tydeligvis ikke de eneste spillene de vil ta fra oss i slutten av denne måneden.

Nintendo 3DS-spillet Disney Art Academy trekkes nemlig fra 3DSens Nintendo eShop den 30. mars. Nintendos japanske kundestøtte delte denne informasjonen på Twitter (oversatt av Google):

"The download version of the Nintendo 3DS software "Disney Art Academy" will be discontinued on March 30, 2021 (Tuesday) at 23:59."

Og det gjelder ikke bare i Japan, for på spillets dedikerte side på Nintendo.co.uk står det også følgende:

"From 23:59 (UK time) on 30th March, 2021, Disney Art Academy for Nintendo 3DS family systems will no longer be available on Nintendo eShop."

Alle som har kjøpt spillet digitalt vil fortsatt kunne laste ned spillet fra eShop etter denne datoen, men det vil ikke lenger være mulig å kjøpe det derfra.

Takk, NintendoLife