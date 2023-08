Disney+ blir billigere, dyrere og får reklame i november

HQ

Selv om Netflix var først ute tok det ikke langt tid før Disney sa at de også ville begynne å slå hardt ned på passorddeling. Like før det hadde gigantselskapet også antydet at prisene for streamingtjenesten ville økes og at de som ønsket å fortsette for rundt samme pris ville måtte tåle reklame. Norge gjør gledelig nok ting litt annerledes.

For Disney Norge avslører at Disney+ vil la oss velge mellom tre forskjellige abonnementstyper fra og med 1. november. La meg gjøre det enkelt med denne oversikten:

Standard med reklame for 59 kroner i måneden uten mulighet for årsabonnement

Tilbyr alt innholdet de to andre har i maks 1080p og stereo 5.1 på 2 enheter samtidig, men med reklamepauser og uten mulighet til å laste ned innholdet.

Standard for 89 kroner måneden eller 890 kroner årlig

Tilbyr alt innholdet de to andre har i maks 1080p og stereo 5.1 på 2 enheter samtidig, men vil i motsetning til det billigste alternativet lar oss laste ned innhold og se uten reklame.

Premium for 119 kroner i måneden eller 1190 kroner for et år

Samme innholdet som de to andre, men i opp til 4K, High Dynamic Range-farger (HDR) og Dolby Atmos-lyd på 4 enheter samtidig uten reklame. Kan selvsagt også laste ned det du vil se.

En viktig melding for de av oss som allerede nyter Disney+ er at eksisterende brukere automatisk blir Premium-kunder den 1. november. Vi får beholde dette frem til 6. desember. Da økes prisen til den nye med mindre du velger å skifte til et av de billigere alternativene.