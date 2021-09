Disney Classic Games Collection samler tre elskede spilladapsjoner fra 90-tallet

Det har blitt avslørt at en oppdatert versjon av Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King lanseres i november. Denne oppgraderte pakken inneholder nå den tidligere fraværende SNES-versjonen av Aladdin og flere klassiske versjoner av The Jungle Book er til og med lagt til, som øker innholdet med en tredjedel.

Det har ikke blitt sagt noe om det blir gratis eller noen som helst rabatt på å oppgradere for de som har kjøpt den originale samlingen. Vi vet heller ikke hvor mye den nye samlingen kommer til å koste i forhold til den originale.

Hele listen over spillene i samlingen finner du nedenfor, og under den kan du se det offisielle coveret.



Disney's Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive



Disney's Aladdin - Final Cut: Sega Mega Drive



Disney's Aladdin - Demo Version: Sega Mega Drive



Disney's Aladdin - Japanese Version: Sega Mega Drive



Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive



Disney The Lion King - Japanese Version: Sega Mega Drive



Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive



Takk, vooks.net.