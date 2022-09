HQ

Når man blander Stardew Valley og Disney sier det seg nesten selv at et spill blir en suksess, men det er uansett hyggelig å høre gode nyheter.

Utviklerne i Gameloft forteller at over en million spillere har prøvd Disney Dreamlight Valley etter bare litt over uke på markedet, og det er lov å håpe at antall fortsetter å stige betraktelig siden vi fikk en ny oppdatering i går som fikset en del små og store problemer.