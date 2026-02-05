Disney Dreamlight Valley kommer på Nintendo Switch 2 den 25. mars

HQ

Disney Dreamlight Valley Nintendo Direct Partners Showcase har endelig gitt oss en utgivelsesdato for Nintendo Switch 2-versjonen under Nintendo Direct Partners Showcase. Disney-tittelen, som kombinerer det beste fra simulatorer med chill-spill, tar spranget til Nintendos nye plattform. Selv om denne versjonen allerede var bekreftet, vet vi nå endelig dagen da vi vil kunne spille den forbedrede versjonen av dette søte spillet: 25. mars.

Vil du ta spranget til Nintendo Switch 2 med denne tittelen?