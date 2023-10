Disney er angivelig interessert i å kjøpe EA

HQ

Ifølge flere kilder vil Microsoft fullføre oppkjøpet av Activision Blizzard denne uken for 68,7 milliarder dollar. Men det ser ut til at det kan komme et nytt, massivt oppkjøp i fremtiden, for Bloomberg melder at noen av Disneys toppledere vurderer å kjøpe EA.

På den måten ville Disney ikke måtte lisensiere spillene sine til andre, men kunne lage dem selv. Så langt skal Disney-sjef Bob Iger imidlertid ikke ha uttalt seg om dette. Det er lett å forstå hvorfor Disney er ute etter EA, ettersom de allerede har laget en rekke Star Wars-spill (senest Star Wars Jedi: Survivor), også jobber med Marvel-spill og har et stort sportsmerke i Fox Sports.

Å eie EA vil umiddelbart gjøre Disney til en stormakt innen videospill, og gi EA tilgang til noen av de sterkeste popkulturelle merkevarene som finnes. Tror du dette er en god utvikling for Disney, EA og videospillbransjen?