Disney+ får mye bra i april

Om åtte dager går vi altså inn i april, så nå har Disney vært hyggelige nok til å si fra tidlig om hva vi kan se frem til i påsken og utover. Det er sannelig ikke dårlig heller for med både Alien-filmene, Black Swan, Firefly, M*A*S*H, My Name is Earl, The Shape of Water og mer er det nok å glede seg til. Her er hele oversikten:

Filmer den 2. april





Baby's Day Out



The Big Year



Father of the Bride



Father of the Bride 2



People Like Us



The Royal Tenenbaums



Serier den 2. april





9-1-1 - Sesong 4 med ny episode hver uke



My Name is Earl - alle 4 sesongene



Nazi Megastructures - sesong 5 og 6



Science of Stupid - sesong 7 og 8



The Simpsons - sesong 31



Violeta - sesong 3



Witness To Disaster - sesong 1



Filmer den 9. april





Alien



Aliens



Alien 3



Alien: Resurrection



Prometheus



Alien: Covenant



Serier den 9. april





9-1-1: Lone Star - sesong 2 med ny episode hver uke



1. verdenskrig i nytt lys - sesong 1



2. verdenskrig i nytt lys - sesong 1



Quantico - alle 3 sesongene



Solar Opposites - sesong 2 med ny episode hver uke



Star vs. the Forces of Evil - sesong 1



Ultimate Survival WWII - sesong 1



Filmer den 16. april





Ladyhawke



Master and Commander: The Far Side of the World



Murder on the Orient Express



Tolkien



Serier den 16. april





American Horror Story - de første 9 sesongene



Big Shot - sesong 1 med ny episode hver uke



Bloody Tales of Europe - sesong 1



Hemmeligheter på havets bunn - sesong 3



Fantastic Four - sesong 1



Lie to Me - alle 3 sesongene



The Long Road Home - sesong 1



National Geographic: Earth Moods - sesong 1



The Resident - sesong 4 med ny episode hver uke



Serie den 22. april





Secrets of the Whales - sesong 1



Filmer den 23. april





Black Swan



Isle of Dogs



Joy



Juno



M*A*S*H



The Shape of Water



Serier den 23. april





Animal Fight Club - alle 6 sesongene



Bob's Burgers - de 10 første sesongene og en episode av sesong 11 hver uke



Firefly - sesong 1



Iron Man - sesong 1



M*A*S*H - alle 11 sesongene



Filmer den 30. april





For the Boys



Glass



The Monuments Men



Nomandland



Pearl Harbor



South Pacific



Serier den 30. april





Fosse/Verdon - sesong 1



Private Practice - alle 6 sesongene



Er det noe av dette du gleder deg til?