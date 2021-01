Disney forbereder seg på mange Star Wars-spill fremover

Du ser på Annonser

Over fem år har gått siden Disney produserte et spill for noe annet enn Android og iOS, og enda lenger siden de ga oss et Star Wars-spill. I stedet har de blant annet gitt Star Wars-lisensen til EA, Marvel's Avengers til Square Enix og Spider-Man til Sony. Det kan virke som om suksessen til enkelte av disse har gitt de blod på tann.

Nå kan Disney og Lucasfilm nemlig avsløre at alle fremtidige spill laget med sistnevntes varemerker vil produseres og håndteres av Lucasfilm Games sammen med samarbeidspartnerene som står for selve utviklingen. Slikt ville de nok ikke gjort noe stort poeng av om det ikke var en rekke spennende spill på vei. Dermed kan du nok forvente å se logoen under når Star Wars Jedi: Fallen Order-oppfølgeren, kanskje allerede i Lego Star Wars: The Skywalker Saga og et par andre foreløpig hemmelige spill starter opp.

Hvilke Star Wars- (kanskje også Indiana Jones-)spill vil du gjerne se fremover? Et nytt KotOR, Star Wars Battlefront III, Star Wars Jedi: Fallen Order II, The Mandalorian, Jar-Jar's Revenge eller hva?