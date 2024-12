Disney+ forbereder seg til den kommende Doctor Who julespesialen

HQ

Nå som julen nærmer seg, gjør Doctor Who fans seg klare for et festlig eventyr i den nyeste julespesialen, Doctor Who: Joy to the World. Spesialen har premiere på Disney+ 25. desember 2024, og følger eventyrene til den femtende doktoren, portrettert av Ncuti Gatwa, mens han legger ut på en spennende reise gjennom tid og rom, denne gangen med en ny følgesvenn, Joy.

Spesialen fortsetter etter hendelsene i sesong 1, der doktorens følgesvenn, Ruby Sunday, valgte å bli på jorden sammen med sin mor. Nå er Doktoren klar for nye eventyr, og i denne juleepisoden får TARDIS en festlig makeover, utsmykket med julepynt. En ny plakat delt av Disney+ teaser for den kommende reisen, og viser den ikoniske blå politiboksen pyntet for sesongen.

I Joy to the World snubler en munter, men ensom hotellgjest i London i 2024 over en hemmelig dør til Tidshotellet, noe som åpner opp for en rekke farlige hendelser som involverer dinosaurer og en dødelig plan som utspiller seg akkurat i tide til jul. Episoden lover en unik blanding av juleglede og tidstypisk action som fansen garantert vil elske.

Hva er du mest spent på i julespesialen? Kommer du til å se den?