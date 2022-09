Disney gir oss en første titt på Percy Jackson-serien

HQ

Vi har visst en stund at Disney slår seg sammen med forfatteren Rick Riordan for å lage en TV-serie basert på Percy Jackson-romanene, og under D23 Expo fikk vi en første titt på resultatet.

Serien heter Percy Jackson and the Olympians og i den korte traileren ser vi blant annet Camp Half-Blood og også et raskt glimt av Walker Scobell (The Adam Project), som spiller tittelfiguren Percy Jackson. Ellers har det ikke blitt avslørt så mye mer om prosjektet så langt, og vi får bare beskjed om at serien "kommer snart" til Disney+.

Se den korte teaseren nedenfor.