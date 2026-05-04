Disney hadde ideer til Tangled 2, men ingen av dem var gode nok til å rettferdiggjøre en oppfølger

Når man får en filmsuksess, er man nødt til å tenke på hvordan man kan kapitalisere på suksessen. Oppfølgere er den åpenbare ideen, men noen ganger vet man ikke hvordan man skal utvikle en historie videre. Det var tilfellet for Disneys Tangled, som tilsynelatende hadde planer om en oppfølger, men de var ikke særlig gode.

HQ

Nathan Greno, regissøren av animasjonsfilmen fra 2010, sa at teamet hadde noen ideer og diskusjoner rundt en Tangled oppfølger, men at eventyret bød på unike utfordringer i arbeidet med å skape den.

"Jeg er ikke imot oppfølgere. Det var, vil jeg si, etter at vi var ferdige med Tangled... Det er et vanskelig sted, for jeg vil si det slik: Når Pinocchio blir en ekte gutt, hva mer er det da å si? Når Udyret blir et menneske, hva mer er det da å si?" sier Greno til The Direct.

"Vi gjorde faktisk et off-site hos Disney, og vi samlet det opprinnelige teamet, og vi snakket om det i timevis, og vi gikk på en måte derfra og sa: 'Vi kunne ikke finne en historie som var verdt å fortelle'," fortsatte han.

Det kom mer innhold på Tangled etter den første filmen, men det kom i form av en kortfilm sentrert rundt Rapunzels bryllup. "Det var en kortfilm der vi spilte inn bryllupet [i], fordi folk kommer og spør: 'Hvor er bryllupet? Så vi gjorde bryllupet, fordi det føltes naturlig. Men generelt, ja, det var bare ikke en historie som jeg kunne finne", forklarte Greno.

Kanskje Disney kan finne plass til en oppfølger etter nyinnspillingen av live-action. Å bringe en animasjonsfilm inn i et nytt format er ikke den beste ideen for en gjenfortelling av en historie, men hvem bryr seg når de tjener så mye penger?