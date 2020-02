Disney+ har nådd 28.6 millioner abonnenter

Disney+ ble lansert i november i Canada, USA og Holland, og tjenesten har allerede blitt en gigantisk suksess. I løpet av få dager hadde de 10 millioner aktive abonnenter, og siden har det antallet bare vokst og vokst.

Til tross for at tjenesten enda ikke er lansert i flere land, så skriver TechRadar nå at tallet har steget til hele 28.6 millioner. Det kom frem i Disneys seneste investormøte.

"The launch of Disney Plus has been enormously successful, exceeding even our greatest expectations," sa CEO Bob Iger nylig, og denne suksessen vil nok fortsette når Disney+ ekspanderer i Europa den 24. mars.

Her til lands må vi vente til sommeren før vi får tilgang til tjenesten.