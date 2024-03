Disney har tjent 12 milliarder dollar på Star Wars

HQ

Mange Star Wars-fans har hatt mye å utsette på Disney etter at de kjøpte opp franchisen. De nye filmene, TV-seriene og mye mer har stadig blitt kritisert, men det ser ut til at kritikken vil falle for døve ører med tanke på alle pengene musen håver inn.

Ifølge en ny rapport fra SEC har Disney tjent rundt 12 milliarder dollar på Star Wars. Det er nesten tre ganger så mye som selskapet kjøpte serien for (4,05 milliarder dollar).

Så dessverre for fansen som ikke liker Disneys versjon av en galakse langt, langt borte, ser det ikke ut til at selskapet kommer til å vurdere å selge Star Wars med det første. Strømmemodellen fungerer, og selv om fansen klager, er det tydelig at folk fortsatt ser på.