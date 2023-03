Disney har trukket utgivelsesvinduene for flere kommende Marvel-serier

HQ

Disney har endret utgivelsesvinduene for mange av de kommende Marvel Cinematic Universe-seriene. Strømmetjenesten har endret informasjonen om utgivelsesvinduet for den kommende Secret Invasion, What If...? Sesong 2 og Loki Sesong 2, som alle nå bare sier "Kommer snart til Disney+" i stedet.

Nøyaktig hva dette betyr for serien er fortsatt uklart, men med tanke på at vi i Secret Invasions tilfelle har hatt en trailer i flere måneder, må man lure på om Disney og Marvel fortsatt forventer at serien kommer våren 2023 som opprinnelig var planlagt.

Ettersom Disney har endret utgivelsesplanen for kommende MCU-verk i det siste, spesielt å skyve The Marvels til november og Blade helt ut av 2023, må man lure på om denne endringen i planene er gjort for at Marvel skal ha noe å fylle med i den lange ventetiden mellom Guardians of the Galaxy Vol. 3 i mai og The Marvels på slutten av året.