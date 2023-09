Disney har vist frem et nytt blikk på Wish

HQ

Det er tydeligvis fortsatt et sultent publikum for animerte Disney-filmer, for til tross for at Elemental fikk en treg start, har filmen vokst og vokst til en av de største filmene i 2023 så langt. Så det er ingen tvil om at Disney vil forsøke å gjenskape denne suksessen om to måneder når Wish har kinodebut.

Filmen er en musikalkomedie der en ung jente lager en Wish som er så mektig at den besvares av en kosmisk kraft som forstyrrer balansen i det magiske kongeriket Rosas der hun bor, og gjør at hun pådrar seg vreden til regionens hersker, kong Magnifico.

Ariana DeBose og Chris Pine er hovedrolleinnehaverne i denne filmen, og Alan Tudyk spiller også en av hovedrollene. Det er nå også avslørt at Angelique Cabral, Victor Garber og Natasha Rothwell også har fått plass på rollelisten.

For å gjøre alle spente og klare for Wish har Disney nå sluppet en ny trailer og plakat, som du kan se nedenfor. Filmen får premiere 22. november 2023.