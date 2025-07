Disney inngår et "enestående" samarbeid med ITV for å øke begge selskapenes publikum

HQ

Disney ser ut til å ha kommet opp med et interessant nytt initiativ for å øke sitt Disney+-publikum ytterligere. I Storbritannia har de innledet et samarbeid med kringkasteren ITV, en avtale som innebærer at strømmetjenesten vil dele sitt originale innhold med kringkasteren, og vice versa.

Avtalen, som betegnes som et "first-of-its-kind strategic relationship", innebærer at noen få utdrag av Disney+-innhold blir gjort tilgjengelig på ITVX-plattformen, samtidig som ITVX-innhold også kommer på Disney+. Begge eksemplene på den andre plattformen blir sett på som en "Taste of...", og vi vil se dette bli en realitet så snart som neste uke.

Fra 16. juli vil avtalen ta form, og britiske seere vil kunne oppleve et "kuratert og jevnlig oppdatert utvalg av populære serier og filmer fra Disney+ og ITVX vil være tilgjengelig for seerne på begge plattformene."

Når det gjelder hva du kan forvente i første omgang, inkluderer ITVX-innholdet på Disney+ følgende :



Mr Bates vs The Post Office



En spion blant venner



Love Island



Endeavour



Vera



Karen Pirie



Fullkommenhetens pris



The 1% Club



Disney+-innholdet på ITVX vil derimot spenne over :



Bjørnen



Andor



Bare mord i bygningen



Mormonkoners hemmelige liv



The Kardashians



Lilo & Stitch: The Series



Phineas & Ferb



Ingen av delene vil kreve ekstra kostnader heller, ettersom ITVX-innhold vil være tilgjengelig som en del av Disney+-abonnementet, og vice versa, noe som betyr at du vil kunne se Andor for én uten å måtte bruke en krone...