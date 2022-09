Disney jobber med en Løvenes konge-forløper med Mufasa i hovedrollen

HQ

Én ting er at Disney fortsetter å lage enten live-action eller animerte remakes av sine populære filmklassikere, nå kommer de med en rekke forløpere og spin-offs også.

For eksempel har de avslørt, under D23, at den populære remaken av Løvenes konge nå får en forløper kalt Mufasa: The Lion King, som ser ut til å utforske karakterens ungdom.

Filmen regisseres av Barry Jenkins, som har sagt følgende om prosjektet:

"I had to make this movie. Because when I was 14 I was raising two nephews and there was a VHS tape that we watched about 95 times in the span of two days. I was thinking about Mufasa and how he becomes great... I am not a king, I am not a king... Mufasa is great because of the family and friends he has with him."

Jenkins har faktisk en Oscar for å ha regissert Moonlight, så forhåpentligvis er dette prosjektet i gode hender. Filmen får premiere i løpet av 2024.