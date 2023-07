Disney kan utsette noen av sine største filmer til 2024

HQ

Disney vurderer å utsette tre av sine største kommende filmer - animasjonsfilmen Wish, Yorgos Lanthimos' Poor Things og sportsfilmen Next Goal Wins - til 2024 på grunn av den pågående streiken.

Det antas at streiken blant manusforfattere og skuespillere vil fortsette i minst noen måneder til, og studioene mener derfor at det kan være lurt å utsette noen av lanseringene sine slik at skuespillerne kan jobbe med å promotere filmene.

Det virker merkelig at de store filmselskapene er villige til å utsette lanseringen av sine neste prosjekter i stedet for å møtes og forhandle, men det er altså det de har valgt å gjøre. Skuespillere og manusforfattere streiker for å få bedre lønn og jobbsikkerhet. Vi har allerede hørt at Warner Bros. også vurderer å utsette lanseringen av Dune: Part II for å sikre bedre markedsføring.

Takk, Bloomberg.