Disney+ kommer et skritt nærmere å speile tradisjonell TV med endeløs The Simpsons kanal

Da strømmetjenestene tok over, så det virkelig ut som om tradisjonell kringkastet TV skulle gå under. Underholdning på bestilling ble måten å konsumere medier på, og mange antok at kanaler med endeløs live- og tidsbestemt underholdning var på vei ut. Men mange av disse strømmetjenestene har, tilsynelatende for å øke seertallene, begynt å tilby kanaler eller endeløse serier, og Disney+ prøver seg nå med dette, med en strøm dedikert til den enormt langvarige animasjonsserien The Simpsons.

Disney+ har lansert en The Simpsons Stream, som vil spille av de 782 episodene av serien i det uendelige, slik at fansen kan stille inn og nyte dem. Den er tilgjengelig akkurat nå, noe som betyr at du kan starte opp streameren og i stedet for å velge og konsumere det eksakte innholdet du har sett etter, kan du nå bare begynne å se på noe som har blitt valgt å bli spilt for alle brukere i det spesifikke øyeblikket.

For de som lurer på hvor mye tid man må bruke på denne kanalen for å utnytte dens rikdommer, så er det for øyeblikket godt over 15 000 minutter med The Simpsons å se, noe som tilsvarer over 260 timer eller nesten 11 dager med sammenhengende The Simpsons... Ay caramba!