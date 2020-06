Du ser på Annonser

Vi har måtte vente lenge på Disneys strømmetjeneste her på berget, og mange nordmenn har klødd etter å kaste seg over serier som The Mandalorian og Star Wars: The Clone Wars - The Final Season (som begge har fått positive tilbakemeldinger hos oss). Nå kan vi endelig markere en sluttdato for ventetiden.

I dag kan Disney melde at Disney+ kommer til Norge 15. september, og nordmenn kan da få tilgang på å strømme innhold knyttet til Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic. Prisen blir rimelig konkurransedyktig og ender opp på 69 kr/mnd eller 689 kr/året, noe som samsvarer med de amerikanske prisene.

Er du gira på Disney+, og hva står i så fall øverst på spillelista?