Disney+ kutter noen scener fra den nye Simpson's-episoden i Spania

The Simpsons er en av de lengstlevende, mest elskede og berømte TV-seriene. I løpet av sin nesten 40 år lange historie har den vært involvert i alle slags kontroverser og har tatt opp alle slags bekymringer i den moderne verden med sin karakteristiske humor. Men nå som den nye episoden har kommet på Disney+ i Spania, har fansen lagt merke til at viktige deler av episoden er utelatt.

Som indikert av X-kontoen "SimpsonDoblaje" (SimpsonDub), dedikert til å dele scener fra den spanske dubbingen av serien, utelater slutten av episode 4 i sesong 37 slutten der Moe gjenforenes med Maya. Du kan se det nedenfor :



Som om ikke det var nok, er også scenen der Moe nevner at han fortsatt er forlovet med Maya fjernet, som det fremgår av et av svarene på innlegget. Denne endringen fra originalen har utløst en rekke diskusjoner på nettet om sensur, ableisme (diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser) og det å beskytte seg selv i scener eller situasjoner som kan virke utenfor kontekst, som for eksempel at Moe dater en mindreårig.

Det gjenstår å se om Disney+ vil kommentere saken, om det var en feil og hele episoden vil bli sluppet, eller om det er en annen grunn til denne endringen. Hva synes du om denne endringen av den opprinnelige episoden?