Disney lager Bambi-remake

De aller fleste har vel fått med seg at Disney virkelig har likt å gjenopplive en rekke klassiske filmer med live action-varianter og dataanimering, og de har ikke tenkt å slutte med det første.

The Hollywood Reporter kan avsløre at Disney nå har startet arbeidet med en remake av Bambi i samme stil som The Lion King. altså fotorealistisk dataanimasjon. Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel og Tomb Raider) og Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser og Chaos Walking) skal ha blitt satt til å skrive manuset til filmen mens Depth of Field selvsagt står for produksjonen. Med tanke på at sistnevnte allerede er travelt opptatt med Pinocchio må vi nok uansett vente litt før vi får se dyr skli på isen igjen.

Hva synes du om disse remakene, og er det noen du savner?