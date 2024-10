Disney lager film basert på drømmeprinsen

HQ

Disney lager virkelig en film om hva som helst i disse dager. Etter å ha pumpet ut massevis av live-action-remakes av sine animerte klassikere, leter produksjonsgiganten etter inspirasjon andre steder, noe den tilsynelatende har funnet ved å tappe Wonka regissør Paul King og gi ham i oppgave å lage en film om Prince Charming.

Jepp, karakteren som fungerte som kjærlighetsinteresse for Askepott er satt til å være fokus for sin egen film i fremtiden. Ifølge Deadline er det foreløpig uklart om dette blir en live-action-film eller en animasjonsfilm, og heller ingen detaljer om handlingen har sivet ut av sprekkene. Det vi vet er at King vil samarbeide med Simon Barbaby og Jon Croker for å skrive manuset.

Hva forventer du at en Prince Charming film vil innebære?