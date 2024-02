Disney legger ned Disney Movie Club når Sony ta over produksjonen av fysiske medier

HQ

Det er ikke bare når det gjelder videospill at vi kan se en alvorlig mangel på omsorg for fysiske medier. Siden 2019 har Disney sakte men sikkert trappet ned på satsingen på fysiske medier, og de har ikke klart å tjene særlig mye penger på å gi ut filmer på disk.

Derfor har Disney og Sony inngått en avtale som gjør det mulig for Sony å håndtere produksjonen av fysiske medier for musen. Dette betyr at Disney Movie Club legges ned, noe som sannsynligvis vil bety at de få personene som kunne gjøre fysiske medier riktig hos Disney kommer til å miste jobben.

Ifølge The Digital Bits har Disney i lengre tid ikke hatt peiling på hvordan de skal håndtere fysiske medier. Ved å overlate det til Sony legger de problemet i kyndige hender, men med tanke på hvor store Disney er, kan man jo spørre seg hvordan de har klart å rote til fysiske medier i så stor grad.