Disney legger ned Ice Age-studioet

Ice Age-filmene gjorde i sin tid sitt for at Blue Sky Studios ble et navn jeg kjente godt, og etter en rekke filmer som ikke falt like mye i smak for en eldre kar virket det som om studioet nærmet seg gammel form igjen med Spies in Disguise. Derfor er det utrolig leit at vi ikke får se mer fra dem.

Etter noen ferske rykter kan Disney nemlig bekrefte at de har bestemt seg for å legge ned Blue Sky Studios. Dette vil skje allerede i april, så vi får ikke se den kommende Nimona-filmen deres heller. Selskapet sies dette skyldes de økonomiske utfordringene i disse dager.

Selvsagt høres dette rart ut på papiret for et av verdens rikeste og største selskaper, men som vi har sett før vil de med mye penger ha mer. Samtidig er det jo en grunn til at de faktisk tjener såpass mye, noe slike avgjørelser dessverre er en del av. Planen er i alle fall å flytte så mange som mulig av de omtrent 450 ansatte hos Blue Sky over til andre deler av Disney, så forhåpentligvis finner den talentfulle gjengen raskt annet å gjøre veldig raskt.