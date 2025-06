Disney og Universal går til sak mot Midjourney på grunn av AI-piratkopiering

HQ

En av de mer profilerte måtene folk bruker kunstig intelligens på i disse dager, er å lage uoffisielle versjoner av eksisterende og opphavsrettsbeskyttede figurer og hendelser. En av de store aktuelle er å se komiske vlogger av Star Wars' Stormtroopers, men tidligere har det vært andre bruksområder for programvaren som takler Marvel karakterer, og så mye mer. Det ser ut til at Disney og Universal i det minste er lei av at deres egen IP blir brukt på en slik måte.

The Hollywood Reporter bemerker at det er anlagt søksmål mot AI-selskapet Midjourney med den begrunnelse at det er et "bunnløst hull av plagiat". Selskapene som går sammen om å lansere dette søksmålet inkluderer Disney Enterprises, Marvel, Lucasfilm, 20th Century, Universal City Studios Productions, og DreamWorks Animation.

Dette er faktisk Hollywoods første skritt mot kunstig intelligens og teknologigigantene som leder utviklingen av denne, ettersom målet er å hindre dem i å forbruke enorme mengder data for å lage "slop"-versjoner av deres åndsverk, som deretter konsumeres av utallige mennesker over hele verden.

Klagen utdyper dette: "Hvis en Midjourney-abonnent sender inn en enkel tekstmelding og ber om et bilde av figuren Darth Vader i en bestemt setting eller i ferd med å utføre en bestemt handling, vil Midjourney generere og vise et nedlastbart bilde av høy kvalitet med Disneys opphavsrettslig beskyttede Darth Vader-figur."

Søksmålet inneholder til og med visuelle bevis på Midjourneys bruk av opphavsrettsbeskyttede figurer, og klagen inneholder en titt på Yoda og Shrek og AI-genererte versjoner av figurene.

Klagen viser til og med direkte til og sier at Midjourney har tatt data og informasjon fra opphavsrettsbeskyttet IP, renset og konvertert den, og deretter brukt den til sine egne opplæringsformål, før de også har vist innholdet på de viktigste Explore-sidene på nettstedet.

"Midjourneys publisering og kuratering av krenkende bilder på Explore-siden viser at Midjourney vet at plattformen regelmessig gjengir saksøkernes opphavsrettslig beskyttede verk, og at Explore-siden er ment å reklamere for Midjourneys evne til å krenke de opphavsrettslig beskyttede verkene."

Disney har oppsummert sin intensjon om å ta opp kampen mot Midjourney ved at en ledende ansatt ganske enkelt uttalte at "piratkopiering er piratkopiering".