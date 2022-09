Disney ønsker å gi ut et nytt Star Wars-spill omtrent hver sjette måned

HQ

I lang tid var Star Wars-spillisensen eksklusiv for EA, men nå er det et bredere utvalg av prosjekter under utvikling, fra Respawns kommende Jedi Survivor til Knights of the Old Republic Remake og deretter Massives kommende Star Wars-tittel.

Og det er faktisk en del av en større plan som innebærer å gi lisensen ut til et større utvalg av lovende studioer. Faktisk sier Tom Henderson at planen er å gi ut et Star Wars-spill omtrent hver sjette måned i gjennomsnitt. I en artikkel på Insider Gaming sier han følgende:

"Sources have suggested that the entertainment giant Disney wants a new Star Wars video game release every 6 months. It's understood that Disney wants one major AAA title and one smaller game per fiscal year, which is something Lucasfilm is set to deliver on. The ramp-up in video game development for Star Wars games comes after EA lost its exclusivity access to the franchise."

Han påpeker også at det for tiden er åtte Star Wars-spill under utvikling, som er som følger:

* Amy Hennig's Game - Skydance Media

* Untitled FPS - Respawn Entertainment

* Open World Game - Ubisoft Massive

* Star Wars: Eclipse - Quantic Dream

* Knights of the Old Republic Remake - Saber Interactive

* Jedi: Survivor (Fallen Order sequel) - Respawn Entertainment

* Star Wars: Hunters - Zynga

* Untitled Strategy Game - Respawn Entertainment