Disney ønsker seg flere spill som Star Wars Jedi: Fallen Order

Som Respawn Entertainment tidligere har innrømmet, så var Disney lettere skeptiske rundt Star Wars Jedi: Fallen Order, og det kan ikke ha vært lett å overbevise utgiveren EA heller, da de ikke akkurat har stort fokus på singleplayer-spill.

Men spillets suksess har nok fått dem til å endre mening, for nå vil Disney gjerne ha flere spill som Star Wars Jedi: Fallen Order.

I et intervju med The Hollywood Reporter forteller Disneys VP for Interactive Experiences Sean Shoptaw at de fra nå av vil være mer åpne for historier som utspiller seg innenfor deres kjente franchiser.

"I'm here for one specific reason: to empower you to do really unique things with our [catalog]. We want to tap into the power of creatives across the industry."

EA har fortsatt en eksklusiv avtale om Star Wars-lisensen, men Shoptaw benyttet også Sonys Spider-Man som eksempel på den slags spill de gjerne ser fra kreative sjeler i spillbransjen.