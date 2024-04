Disney påberoper seg ytringsfrihet som grunn til at søksmålet mot Gina Carano bør droppes

HQ

Da The Mandalorian skuespilleren og den tidligere Strikeforce-fighteren Gina Carano uttrykte politiske synspunkter via Twitter, ønsket ikke Disney lenger at hun skulle være en del av den populære Star Wars -serien og ga henne sparken, noe som førte til en mediestorm der Carano, støttet av de kontroversielle Daily Wire og Elon Musk, lovet å "saksøke dritten ut av Disney" for deres handlinger.

Disney har derimot forholdt seg relativt tause i saken så langt, men hevder nå at Caranos antisemittiske tweet om Holocaust under andre verdenskrig var nok til å gi henne sparken, noe de selvsagt har full rett til å gjøre i henhold til amerikansk arbeidsrett. Det de nå gjør, ifølge Deadline, er å hevde at de bare utøver sin rett i henhold til den amerikanske grunnlovens første grunnlovstillegg om ytringsfrihet, noe Carano også gjorde.

Slik skriver Disneys juridiske team:

"Caranos bruk av sosiale medier nådde sitt bunnpunkt 10. februar 2021. Den dagen la hun ut et Instagram-innlegg fra brukeren warriorpriestgympodcast. I innlegget sto det: "Jøder ble banket opp i gatene, ikke av nazisoldater, men av naboene sine ... til og med av barn. Fordi historien er redigert, er de fleste mennesker i dag ikke klar over at for å komme til det punktet der nazistiske soldater enkelt kunne samle sammen tusenvis av jøder, fikk regjeringen først sine egne naboer til å hate dem bare fordi de var jøder. Hvordan er det annerledes enn å hate noen på grunn av deres politiske synspunkter?

"Disney fikk nok. Samme dag som Carano på grotesk vis trivialiserte Holocaust som sammenlignbart med skarpe politiske uenigheter, kunngjorde Lucasfilm at 'Gina Carano er for øyeblikket ikke ansatt av Lucasfilm, og det er ingen planer om at hun skal bli det i fremtiden. Likevel er innleggene hennes på sosiale medier som nedvurderer mennesker på grunn av deres kulturelle og religiøse identitet, avskyelige og uakseptable". En måned senere forklarte Disneys tidligere administrerende direktør at Caranos synspunkter "ikke var i tråd med selskapets verdier", inkludert "verdiene respekt, anstendighet, integritet og inkludering."

Hvordan ser du på dette?