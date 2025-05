Disney planlegger allerede oppfølgere til live-action Lilo & Stitch

HQ

Det ser ut til at Disney har store planer for Lilo & Stitch-universet utover bare live-action-nyinnspillingen som nettopp har gått på kino i Storbritannia og er i ferd med å lanseres over hele verden. Disney forventer at mange av oss skal falle pladask for det lille blå romvesenet, og de planlegger til og med oppfølgere.

Det er ifølge en ny rapport fra Wall Street Journal, som indikerer at filmen kan åpne med en omsetning på 150 millioner dollar i USA, og dermed slå Mission Impossible: The Final Reckoning med en viss margin. Med et produksjonsbudsjett på 100 millioner dollar kan Stitch, med litt suksess på verdensbasis, begynne å gi musen et pent overskudd.

Den opprinnelige filmen gjorde det ikke utrolig bra for Disney på billettkontoret. Den spilte inn 273 millioner dollar, noe som er mye penger, men sammenlignet med andre, mer glemte filmer som Chicken Little og Bolt, klarte den ikke å trekke. Stitch-merchandise har imidlertid vært en blomstrende industri, som vokste til 2,6 milliarder dollar i FY2024, og ble en av Disneys bestselgende franchiser.

Flere filmer betyr selvsagt flere merchandise-muligheter, og merchandise som blir kjøpt, betyr at folk vil være interessert i flere filmer. Lilo & Stitch fikk et par oppfølgere og en spin-off-serie i sin tid, så det er nok av materiale igjen til å tilpasse til live-action.