Disney + viser nye glimt av Wonder Man og Percy Jackson and the Olympians

Ironheart har nettopp blitt ferdig sendt på Disney+, og i nær fremtid kan Marvel Cinematic Universe fans glede seg til å gå på kino for å se The Fantastic Four: First Steps. Men hva med etter det? Det er flere prosjekter på gang, blant annet en Wakandan animert serie, og til slutt en live-action Wonder Man med Yahya Abdul-Mateen II og Ben Kingsley i hovedrollene.

Jepp, serien kommer, og den er faktisk ganske nær, ettersom den også har premiere i desember. Selv om vi ennå ikke har en full trailer å kikke på, har en ny sizzle reel for streameren vist frem noen glimt av hva den vil servere, inkludert Kingsleys gjengivelse av Iron Man 3s scenestjelende falske terrorist Trevor Slattery.

Utover det presenterte videoen også noen smakebiter fra den andre sesongen av Percy Jackson and the Olympians, som også har premiere i desember. Legg til noen flere smakebiter fra Alien: Earth og Only Murders in the Building, og det er tydelig at Disney+ har planlagt et sterkt andre halvår.