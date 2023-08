Disney skroter Spiderwick Chronicles-serien før den i det hele tatt får premiere

HQ

Enda et av Disneys strømmeprosjekter har blitt kansellert, denne gangen før den i det hele tatt har hatt premiere. Deadline melder at serien basert på den populære barnebokserien The Spiderwick Chronicles er lagt på is for å spare penger.

Det er ikke første gang Disney rydder opp i strømmetilbudet sitt, men å skrote en allerede innspilt serie er ganske oppsiktsvekkende. I stedet blir det nå opp til Paramount å prøve å selge serien videre og finne en ny interessent som vil gi det barnevennlige eventyret en sjanse.

Disneys konsernsjef Bob Iger har allerede fortalt at selskapet vil stramme inn livremmen betraktelig i nær fremtid, noe som vil bety en reduksjon i tempo og antall produksjoner - noe vi tydeligvis ser spor av nå. Og vi skal ikke glemme å nevne de tusenvis av ansatte som har blitt tvunget til å forlate det blødende selskapet. Tøffe tider, men som man sår, så sår man.

Hvordan ser du på Disneys fremtid, og vil du gjerne se Spiderwick-serien?