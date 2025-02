Disney skryter av gode anmeldelser i actionfylt Andor sesong 2-trailer

HQ

Disney har endelig sluppet den første traileren for Andor Sesong 2, med bare to måneder igjen til lanseringen 22. april. Dette blir den andre og siste sesongen av den - uten tvil - best anmeldte Star Wars-serien på mange år. Det har faktisk ført til at Disney har valgt en relativt uvanlig markedsføringsstrategi: traileren er fylt med sitater fra anmeldelser, og sier at "den første sesongen av Andor ble hyllet av kritikere overalt", noe svært få originale Disney+-serier kan skryte av i det siste...

Traileren er kort, men gir allerede glimt av mange actionscener, med mye spionasje, sabotasje og bombing, alt blandet med rockemusikk og sitater fra Rolling Stone som beskriver det som "et prestisjedrama med brennende action og Emmy-verdige prestasjoner". Dette er ikke en typisk Star Wars-serie, og det er heller ikke en typisk Star Wars-trailer.

Det ser ut til at Andor sesong 2 blir den eneste live-action Star Wars-utgivelsen i år, før den kommer tilbake på kino neste år med The Mandalorian og Grogu og muligens Ahsoka sesong 2. Den vil ha 12 episoder, delt inn i fire blokker på tre episoder. Hver bue vil bli utgitt ukentlig, så finalen vil være 13. mai. Er du spent på Andor Sesong 2?