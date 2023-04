Disney Speedstorm er nå tilgjengelig som Early Access

HQ

Det er ikke mange virkelig gode alternativer til Mario Kart 8 Deluxe tilgjengelige for andre formater, men forhåpentligvis er Disney Speedstorm et. Kanskje kan det til og med få et stort publikum på Switch, da det tilbyr to ting Marios racingspill ikke gjør; Disney-figurer og er free-to-play.

Dessverre er sistnevnte bare delvis sant. Mens Disney Speedstorm faktisk vil være gratis å spille når det slippes senere i år er Early Access-versjonen som ble lansert i går bare tilgjengelig hvis du kjøper en såkalt Founder's Pack. Derfor har Gameloft nå gitt oss en lanseringstrailer i forsøk på å overbevise oss om å åpne lommeboken.