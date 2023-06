Disney Speedstorm får en Toy Story-inspirert andre sesong

HQ

Disney Speedstorm er nesten klar til å kickstarte og lansere sin andre sesong, og nå har Gameloft avslørt massevis av detaljer om den. Sesongen, som har Toy Story-tema, kommer bokstavelig talt til å hete To Infinity and Beyond og vil se Buzz Lightyear, Woody, Jessie og Bo Peep innta spillet.

I tillegg vil sesongen by på et nytt racingmiljø med Andys Room fra Toy Story-filmene som tema.

I tillegg til Toy Story-tilleggene, får vi vite at sesong 2 av Disney Speedstorm også vil inneholde både Steamboat Mickey og Pete og to nye spillmoduser - selv om det ennå ikke er avslørt nøyaktig hva disse er.

Når det gjelder når du kan se frem til å nyte og sjekke ut denne sesongen, lanseres den på alle plattformer 13. juni.