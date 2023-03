Disney Speedstorm lanseres neste måned

HQ

Som du kanskje vet jobber Gameloft Barcelona og Disney for tiden med en Mario Kart-utfordrer kalt Disney Speedstorm med klassiske Disney-ikoner. Dette inkluderer kjørere som Lightning McQueen, Elsa, Buzz Lightyear, Mikke Mus, Mulan, Elizabeth Swann og Jack Sparrow - bare for å nevne noen.

Veldig sent i fjor ble det bekreftet at Disney Speedstorm ville bli forsinket til 2023, uten å gi en utgivelsesvindu for når vi kunne forvente det. Men nå er det endelig på tide å fortelle når vi får spille det - i hvert fall til en viss grad. En ny trailer avslører at en Early Access-versjon vil lanseres på PC, PlayStation, Switch og Xbox 18. april