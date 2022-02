Disney Speedstorm utfordrer Team Sonic Racing og Mario Kart

Gameloft har annonsert at de senere i år skal slippe kartracing-spillet, som for øvrig blir gratis å spille, Disney Speedstorm, et spill som lar oss spille som våre favoritt Disney- og Pixar-figurer i full fart på en rekke varierte og kule baner basert på selskapets elskede franchiser.

Spillet utvikles av Gameloft Barcelona og debuterer på PC og konsoller når det lanseres en gang i år. Vi har ingen eksakt lanseringsdato ennå, men vi har fått en annonseringstrailer som viser gameplay og et glimt av banene og karakterene som er med i spillet.

Vi har fått vite via en pressemelding at spillet vil inkludere kaptein Jack Sparrow, Mikke Mus, Mulan, Sulley, Beist og flere, med baner basert på blant annet havnen i Pirates of the Caribbean, den kinesiske mur fra Mulan og lageret i Monsterbedriften. Se annonseringstraileren nedenfor.

Disney Speedstorm byr på enspiller samt lokal og online multiplayer, og støtter cross-play mellom plattformer. Som nevnt er dette gratis å spille og vil få masse nytt innhold etter lanseringen, som nye baner og karakterer. Mer informasjon kommer nærmere lansering.