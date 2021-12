Disney+ starter 2022 ganske bra i januar

HQ

Mens jeg fortsatt gleder meg til at Encanto, The Book of Boba Fett og siste episode av Hawkeye skal komme til Disney+ denne måneden har vi fått en oversikt over hva som kommer til streamingtjenesten i januar. Enkelte av dem, som blant annet Eternals og mer The World According to Jeff Goldblum, visste vi om allerede, men som vanlig venter det mye mer enn det:

Film den 5. januar





Antlers



Serier den 5. januar





2. verdenskrig: Helvete under vann - Sesong 1 og 2



Agents of S.H.I.E.L.D - Sesong 7



Amphibia - Sesong 1



Big Sky - Sesong 2 med ny episode hver uke



Car S.O.S - Sesong 9



Kiri - Sesong 1



National Treasure - Sesong 1



The Accident - Sesong 1 - 4



The Simpsons - Sesong 32



Filmer den 7. januar





28 Days Later



28 Weeks Later



Akashinga: The Brave Ones



Believeland



Disney's Decendants - Det kongelige bryllup



Fernando Nation



Nazistenes dødsleir: Den store flukten



The Birth of Big Air



Underwater



Youngstown Boys



Filmer den 12. januar





Eternals



The Night House



Serier den 12. januar





Apocalypse 101 - Sesong 1



Gathering Storm - Sesong 1



Zeke and Luther - Sesong 1 - 3



Filmer den 14. januar





Catholics vs. Convicts



Elway to Marino



Four Days in October



Guru of Go



Hevingen av Costa Concordia



Inside Costa Concordia: Voices of Disaster



The Punisher



The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game



The Verdict



To for alltid



Filmer den 19. januar





Assembled: The Making of Hawkeye



The Last Duel



Serier den 19. januar





Bluey - Sesong 2



Lovløst farvann - Sesong 1



Salem - Sesong 1 - 3



SMÅTT - Småtassenes transporttjeneste - Sesong 2



The Resident - Sesong 5 med ny episode hver uke



The World According to Jeff Goldblum - Sesong 2 med ny episode hver uke



Queens - Sesong 1 med ny episode hver uke



Filmer den 21. januar





Into the Wind



Kings Ransom



Million Dollar Moon Rock Heist



Miss Peregrine's Home for Peculiar Children



Port Security: Hamburg



Sec Storied: Herschel



Stjernesmell



Table 19



The Gospel According to Mac



The Legend of Jimmy the Greek



Uten skrupler



Serier den 26. januar





Bobs Burgers - Sesong 12 med ny episode hver uke



Fancy Nancy Clancy - Sesong 2



Insania - Sesong 1



Marvel's Hit Monkey - Sesong 1



Narco Wars - Sesong 1



Running Wild with Bear Grylls - Sesong 6



Touch - Sesong 1 og 2



Unngå unlykken - Sesong 1



Filmer den 28. januar