Disney stenger sitt nye Star Wars-hotell etter bare 12 måneder

HQ

Det kostet millioner av dollar å bygge det smertelig ambisiøse og forseggjorte Star Wars hotellet kalt Galactic Starcruiser, på Disney World i Florida. Tanken var å la nerdete gjester bo i et Star Wars romskip med alt det innebar, og selv om ideen åpenbart var god og hotellet intrikat designet, har det floppet på en måte ingen kunne ha forestilt seg. Dette betyr at Disney stenger Galactic Starcruiser 30. september i år, for godt.

Vi her i redaksjonen tar en vill gjetning på det faktum at inntektene aldri virkelig materialiserte seg, og vi vedder på at det kan ha noe å gjøre med det faktum at en enkelt natt på dette hotellet kostet 1200 dollar.

CNBC skriver følgende om selve hotellopplevelsen:

"Galactic Starcruiser er imidlertid mer enn et hotell. Det er en oppslukende opplevelse. Reisende tilbringer tiden sin på Halcyon med å møte nye karakterer og tilpasse seg den lyse eller den mørke siden.

"Hovedinnholdet i den overordnede historien er som følger: Du er passasjer på et stjerneskip på en todagers reise. I løpet av den turen går en First Order-offiser og flere stormtropper om bord på skipet for å utrydde motstandsbevegelsens spioner. Sammen med disse skurkene er det spioner, musikere, opprørere og motvillige helter, alt som utgjør en Star Wars-historie.

"Og selvfølgelig dukker det også opp noen kjente ansikter, inkludert Chewbacca, Rey og Kylo Ren.

"Opplevelsen har fått noen av de høyeste gjestetilfredshetsvurderingene i Walt Disney Worlds historie og har vunnet en Thea Award for fremragende prestasjoner innen temaunderholdning."