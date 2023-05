Disney+ utgir Star Wars-montasje for å feire May the 4th

HQ

Disney+ har nettopp sluppet en ny Star Wars-montasje for å feire "May the 4th", dagen som vanligvis forbindes med den ikoniske sci-fi-serien.

Fra klassiske Star Wars-filmer til de nyeste seriene som nettopp er lansert på strømmeplattformen, som Star Wars Visions og The Mandalorian, fremstiller Disney+ seg selv som hjemmet til alt som har med lyssabler, droider og skurker med pusteproblemer å gjøre.

Dessverre ble ikke noe nytt bekreftet i denne montasjen, men hvis du har lett etter en unnskyldning for å sette på en av de gamle filmene igjen, kan dette få deg i humør. Eller, hvis du leter etter et nyere Star Wars-prosjekt, hvorfor ikke se om Star Wars Visions er noe for deg. Sjekk ut vår anmeldelse av sesong 2 her.