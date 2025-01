Disney+ utvides med støtte for HDR10+

HQ

I likhet med flere av sine konkurrenter planlegger Disney+ nå å innføre støtte for HDR10+, den åpne HDR-standarden utviklet av Samsung. Tidligere har plattformen kun tilbudt Dolby Vision, noe som har skapt problemer for mange brukere med Samsung-TV-er. Ved å legge til støtte for HDR10+ følger Disney+ i fotsporene til Apple, Paramount og Amazon, som alle lenge har støttet både Dolby Vision og HDR10+. Den nøyaktige datoen for når HDR10+-støtte vil bli implementert på Disney+ er ennå ikke kunngjort.

