Disney vil øke investeringen i nytt innhold til Disney+ med 20% neste år

Disney har allerede investert mange millioner i nye prosjekter til Disney+, og det har blant annet resultert i flere Marvel-serier, og også The Mandalorian og snart The Book of Boba Fett. Men det er tydeligvis ikke nok, og vi kommer til å se en drastisk økning av investeringer i plattformen neste år.

Via The Hollywood Reporter har Disney bekreftet at de kommer til å øke deres investering i nytt innhold til Disney+ med 20% i 2022 sammenliknet med 2021, og her snakker vi en økning fra 25 milliarder dollar til 33 milliarder.

Det betyr selvsagt ikke nødvendigvis at det blir 20% mer volum, men det betyr imidlertid at vi kommer til å se større, bredere og også flere prosjekter.