Disney vil produsere en TV-serie basert på Eragon

Det var opprinnelig meningen at fantasyserien The Inheritance Cycle skulle gjøres om til en lengre filmserie for å konkurrere med Narnia, Harry Potter og de andre filmsuksessene. Eragon fra 2006 var imidlertid ingen kritisk suksess, og planene ble raskt skrinlagt, til tross for at filmen var en økonomisk suksess.

Nå gir imidlertid Disney serien en ny sjanse med en ny TV-serie basert på romanserien. Det rapporterer Variety, som også skriver at seriens forfatter, Christopher Paolini, vil være med på å skrive manuset.

I tillegg til Eragon fra 2002, består bokserien av Eldest (2005), Brisingr (2008) og Inheritance (2011).