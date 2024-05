Disney vil redusere sin Marvel-produksjon og i stedet fokusere på kvalitet

HQ

At folk har gått lei av Marvel er ikke bare tydelig på grunn av det store antallet superheltprosjekter som er tilgjengelige i dag, men også fordi det har vært en merkbar nedgang i kvaliteten helt siden The Infinity Saga ble avsluttet. Disney ser endelig ut til å forstå dette, og i en inntjeningssamtale (takk, Screen Daily) går administrerende direktør Bob Iger så langt som å bekrefte en velkommen endring av strategien for merkevaren og Disney som helhet.

Iger uttaler at det er gjort et forsøk på å redusere produksjonen i studioene, inkludert Marvel, og at målet i stedet er å satse på rundt to TV-serier i året og høyst to eller tre filmer som favoriserer kvalitet fremfor kvantitet.

"Vi har jobbet hardt med studioene for å redusere produksjonen og fokusere mer på kvalitet; det gjelder spesielt Marvel. Vi kommer sakte til å redusere volumet og gå ned til rundt to TV-serier i året i stedet for fire, og redusere filmproduksjonen fra kanskje fire i året til to eller maksimalt tre."

Iger uttalte også at vi for animasjonsdivisjonene bør se flere oppfølgere i fremtiden, ettersom det har vært for mye fokus på originale produkter og ikke videreføringer av elskede merkevarer.

Tror du dette er det riktige trekket for Disney og Marvel fremover?