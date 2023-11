Disneys Bob Iger gir seg ikke når det gjelder oppfølgere

HQ

Disney har ikke hatt noe godt år når det gjelder kinobesøk. Marvel-prosjektene og de animerte filmene har ikke klart å dra inn penger, og selv om de har tjent hundrevis av millioner dollar, har ingen film passert milliarden, og det er første gang siden 2014 at Disney ikke har klart det.

Bog Iger, Disneys administrerende direktør, snakket litt om det skuffende året, men det ser ikke ut til at han vil trekke seg fra å sende ut flere oppfølgere."Jeg tror ikke jeg vil be om unnskyldning for å lage oppfølgere", sa han.

"Noen av dem har gjort det usedvanlig bra. Og de har også vært gode filmer. Jeg tror det må være en grunn til å lage den, utover det kommersielle. Man må ha en god historie. Og vi har laget for mange. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å fortsette å lage dem."

Mye av kritikken mot Disney har å gjøre med selskapets konstante behov for å gjøre en film til en franchise. Spoileradvarsel for Wish, men selv den filmen - som virker ganske løsrevet fra selskapets andre animasjonsfilmer - prøver å gjøre hver film sammenhengende. I fremtiden får vi se Toy Story 5, Frozen 3 og flere oppfølgere, så det er tydelig at Iger ikke vil gi seg, i hvert fall ikke foreløpig.

Hva synes du om Disneys nyeste filmer?

Takk, Deadline.