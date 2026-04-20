Disneys Infinity Vision lover å være den ultimate premium-kinoopplevelsen

Infinity Vision er en ny sertifisering for premium storformatkinoer (PLF), og lover "de største, lyseste og mest oppslukende kinoopplevelsene".

Walt Disney Company har kunngjort Infinity Vision, og kaller det den ultimate premium-kinoopplevelsen. Det er en ny sertifisering som gjør det mulig for publikum å vite hvilke "saler som tilbyr de største, lyseste og mest oppslukende kinoopplevelsene".

For å få denne nye sertifiseringen må salene oppfylle følgende tekniske standarder.


  • "De største lerretene for maksimal skala

  • Laserprojeksjon for overlegen lysstyrke og klarhet

  • Førsteklasses lydformater for fullstendig oppslukende lyd"

Disse spesifikasjonene er ikke så spesifikke, men ifølge Disney er "over 75 innenlandske og 300 globale PLF-er [Premium Large Format] for øyeblikket tilgjengelige for forbrukere", og ordet "innenlands" betyr selvfølgelig i USA.

Infinity Vision-sertifiseringen gjør det enkelt for forbrukerne å finne sertifiserte saler når de skal kjøpe billetter. Det kan også bety høyere priser på disse billettene? Vi må bare vente og se.

