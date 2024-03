Disneys nye live-action-sjef vil angivelig ikke lage filmer som ikke "trenger å eksistere"

HQ

Disneys live-action-remakes har eksistert en stund nå. Ikke alle er like vellykkede, men med suksesser som Løvenes konge og Den lille havfruen virket det som om Disney ville fortsette å snurre ruletthjulet til de fant en ny gullgruve.

Det kan imidlertid være i ferd med å endre seg. Ifølge Puck News skal den nye live-action-sjefen i Disney, David Greenbaum, ha formulert sin tilnærming til nye prosjekter som ett enkelt spørsmål, nemlig: "Trenger denne filmen å eksistere?".

Med tanke på hvor mye penger noen av disse live-action-innspillingene innbringer, er det sannsynlig at Disney vil finne en måte å si at ja, de trenger å eksistere for å fylle folks lommer. Men hvis vi skal være mer optimistiske kan dette kanskje føre til at Disney i stedet fokuserer på filmer som prøver å tiltrekke seg publikum med sterke plott, karakterer og budskap i stedet for nostalgi.

Synes du Disneys live-action-remakes er nødvendige?